    10:40, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Семейде қоқыс жәшігінен жаңа туған нәрестенің денесі табылды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM — Семей қаласында қоқыс жәшігінен шақалақтың денесінің табылуына байланысты қылмыстық іс қозғалды. 

    МВД, ІІМ, погоны
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Абай облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, 3 ақпанда Әуезов полиция бөліміне Семейде қоқыс жәшігінен сүлгіге оралған жаңа туған нәрестенің мәйіті табылғаны туралы хабар түсті.

    — Оқиға орнына жедел-тергеу тобының қызметкерлері шұғыл келіп жетті. Алғашқы іс-шаралар барысында үй жағдайында босанған 20 жастағы қыз анықталды. Оның айтуынша, нәресте тіршілік белгілерінсіз туған, — делінген ақпаратта.

    Сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу барысында нәрестенің мәйітін контейнерге тастаған қала тұрғыны анықталды.

    — Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Нәрестенің мәйіті сараптамаға жіберілді, оның нәтижелері бойынша процессуалдық шешім қабылданып, оқиғаға қатысы бар екі тұлғаның әрекеттеріне құқықтық баға беріледі, — делінген хабарламада.

    Еске салсақ, осыған дейін Шығыс Қазақстанда нәресте өлімі көбейгені хабарланған.

