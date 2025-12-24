KZ
    Қостанай облысында алимент бойынша 72 борышкер қылмыстық жауапкершілікке тартылды

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Қостанай облысында прокурорлардың үйлестіруімен сот орындаушылары 963 млн теңге көлемінде алимент бойынша берешекті өндіріп алды.

    Қостанай облысында алимент бойынша 72 борышкер қылмыстық жауапкершілікке тартылды
    Фото: freepik.com

    Қарызды өндіріп алу мақсатында шектеу шараларынан басқа (борышкерлердің банк шоттары мен мүлкін тәркілеу, олармен мәмілелер жасауға және елден тыс жерлерге шығуға тыйым салу, т.б.) бірлескен рейдтік іс-шаралар өткізіледі, борышкерлердің тұрғылықты жері, олардың көліктері тоқтатылып тексерілді.

    Тұрақты алимент төлегісі келетін 380-нен астам борышкерге жұмысқа орналасу көмек көрсетіліп, балаларды ай сайынғы төлемдермен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

    Кірістерін жасырып, ата-аналық міндеттемелерін орындаудан бас тартқан борышкерлерге әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

    Биыл барлығы 72 борышкер қылмыстық жауаптылыққа тартылса, 306-сы әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

    Естеріңізге сала кетейік, алименттерді уақтылы төлеу – ата-ананың міндеті және баланың әл-ауқатын қамтамасыз ету жолындағы маңызды қадам. 

    Айта кетелік СҚО-да қасақана алимент төлемеушілердің қарызы 338 млн теңгеден асты

