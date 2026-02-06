Қостанай облысында құтырмаға шалдыққан сілеусін ауылға кіріп кеткен
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 5 ақпанда Қостанай облысы Әулиекөл ауданына қарасты Сосновка ауылында жабайы жыртқыш аң – сілеусіннің елді мекен аумағына кіргені анықталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Орман шаруашылығы мамандары, аңшылық қауымдастық өкілдері және аудандық ветеринариялық қызмет сілеусінді ауыл аумағынан қуып шығуға бірнеше рет әрекет жасаған. Алайда бұл шаралар нәтиже бермеген. Оқиға барысында сілеусін екі итке шабуыл жасап, бір сиырдың құлағын жарақаттаған.
Тексеру кезінде аңнан құтырма ауруына тән клиникалық белгілер байқалған: ауызынан көбік ағуы, адамдардан қорықпауы және басқа да симптомдар. Халық пен үй жануарларының өмірі мен денсаулығына төнуі мүмкін қауіпке байланысты сілеусінді ұйықтату туралы шешім қабылданған. Алайда процедура жүргізілмей тұрып, аң өліп қалған.
Сілеусіннің өлексесі мен биологиялық үлгілер облыстық ветеринариялық зертханаға құтырма ауруын анықтау немесе жоққа шығару үшін жіберілді. Зардап шеккен жануарлар оқшауланып, ветеринарлық бақылауға алынды.
Мамандардың мәліметінше, тұрғындардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнбеген. Өңірдегі эпизоотиялық жағдай ветеринариялық қызметтің бақылауында, мониторинг жалғасып жатыр.
