    01:35, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қостанай облысында құтқарушылар өрт кезінде екі адамды аман алып шықты

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанай облысы Қарасу ауданына қарасты Шығыс ауылында тұрғын үйге жапсарлас салынған қостамада өрт шықты.

    Қостанай облысында құтқарушылар өрт кезінде екі адамды аман алып шықты
    Фото: ТЖМ

    Оқиға орнына өрт сөндіру бөлімдері жедел жетті. Құтқарушылардың үйлесімді іс-әрекеттерінің арқасында түтінге толы үй-жайдан 1954 және 1988 жылы туған үй иелері құтқарылды. Оларға медициналық көмек қажет болмады.

    - Өртті сөндіру барысында өрт сөндірушілер газ баллонын қауіпсіз жерге шығарып, жарылыс қаупінің алдын алды және жалынның әрі қарай таралуына жол бермеді, - делінген ақпаратта.

    Өрт толық сөндірілді, тұрғын үйге өтпеді.

    Айта кетейік, Алматыда базардағы ірі өрт сөндірілді.

    Тегтер:
    Қостанай облысы Өрт ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
