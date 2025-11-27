Қостанай облысында ормандағы ағашты заңсыз кескендер ұсталды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанай облысында ормандағы ағашты заңсыз кесу схемасы әшкереленді, – деп жазды Polisia.kz.
Қостанай облысында полиция қызметкерлері прокуратурамен бірлесіп, ағаш дайындау және оны өткізу бойынша заңсыз қызметке күдікті топтың әрекетін тоқтатты. Жедел деректерге сәйкес, топтың бір мүшесі орман қоры учаскесін өңдеу құқығын аукцион арқылы алғанымен, бұл рұқсатты орман отырғыларын заңсыз кесуді жасыру үшін пайдаланған.
Фигуранттардың «қарағай» тұқымдас ағашты дайындаумен және оны бақылауындағы арналары арқылы өткізумен айналысқаны анықталды. Тергеу іс-шаралары барысында арнайы техника, көлік құралдары, дайындалған ағаш, сондай-ақ шикізатты дайындау және айналымына қатысты құжаттар тәркіленді.
Полицияға 20 фигурант, оның ішінде ұйымдастырушы, орындаушы және делдал ретінде қатысқан тұлғалар жеткізілді. Заңсыз схеманың барын растайтын айғақтар мен дәлелдер алынды.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сараптамалар тағайындалып, кесілген орманның нақты көлемі мен мемлекетке келтірілген залал көлемі анықталып жатыр.
– ІІМ орман қорының сақталуы мен еліміздің табиғи экожүйелерін қорғау мәселелерін тұрақты бақылауда ұстайды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасын табады, - делінген хабарламада.
Бұған дейін Алматыда ағаштарды заңсыз кесу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын жазған едік.