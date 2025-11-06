KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    00:08, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Қостанай облысында полиция ауа райына байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қостанай облысында қатты боран соғып, жолдарда көктайғақ пайда болды, деп хабарлайды Polisia.kz.

    Полиция и коммунальщики Караганды перешли на усиленный режим из-за снегопада
    Фото: акимат Карагандинской области

    Осыған байланысты патрульдік полиция қызметі күшейтілген жұмыс тәртібіне ауысты.

    Тәртіп сақшылары облыс орталығынан шыға беріс жолдарда көліктерді тоқтатып, жүргізушілерге қауіпсіздік шараларын еске салып жатыр.

    - Полиция қызметкерлері ауа райы тұрақталғанша алыс сапарға шықпауға және көліктің техникалық жағдайын тексеруге кеңес береді, - делінген хабарламада.

    Айта кетейік, осыған деін «Қазгидромет» еліміздің 12 өңірінде ауа райына байланысты ескерту жариялады.

     

    Айдар Оспаналиев
    Автор
