Қостанай облысында соңғы үш жылда алғаш рет үшем дүниеге келді
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Қостанай облыстық ауруханасының перинаталдық орталығында үшем дүниеге келді. Бұл облыста соңғы үш жылда тұңғыш рет дүниеге келген үшем.
Жаңа туған нәрестелердің анасы — 31 жаста. Қостанай ауданының Шарапиевтер шаңырағы үш ұл тәрбиелеп отыр, енді отбасында бірден үш қыз дүниеге келді.
Екі қыздың салмағы — 2600 грамм, үшіншісі 2300 грамм болды. Жаңа туған нәрестелердің бойы — 49 сантиметр. Облыстық аурухана дәрігерлерінің мәліметінше, ана мен балалардың жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланды.
2025 жылдың қазан айында 23 жастағы қызылордалық дүниеге үшем әкелді. Осы айда Түркістан облысында да үшем дүниеге келді. Мұндай қуанышты жаңалық Шалқар қаласындағы Лайықовтар отбасында да орын алды. Ал бір ай дәрігерлердің жіті бақылауында болған шымкенттік үшем Жаңа жылдан кейін үйіне шығарылды.