Қостанай облысында жаңа мектептер құрылысы неге созбалаңға салынып кетті
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Қостанай облысында мектеп құрылысына арналған ауқымды бағдарлама қолға алынған. Алайда тиісті қаржы бөлінсе де, бірқатар нысан әлі күнге дейін пайдалануға берілген жоқ. Мәселенің мәнісіне Kazinform тілшісі үңіліп көрді.
Облыста оқушы саны жылдан-жылға артып келеді. Бүгінде өңірде жалпы білім беретін 431 мемлекеттік мектеп, 5 кешкі және 9 жекеменшік мектеп бар. Барлығы 110 мыңнан астам оқушы білім алып келеді. Олардың саны жылдан-жылға артып барады. Сондықтан жаңа мектептерге деген сұраныс та жоғары.
Қазір Қостанай қаласында екі мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бірі Береке шағын ауданындағы 980 орынға арналған мектеп, екіншісі Қунай ауданындағы 900 орынға арналған білім ордасы. Құрылысы созылған екі нысанның да іргетасы 2021 жылы қаланған. Алайда түрлі себептермен пайдалануға беру мерзімі бірнеше рет кейінге шегерілген.
Бала саны тым көп
Құрылыс басқармасы бұл мектептерді жыл соңына дейін салуды жоспарлап отыр.
- Құрылысына 2,2 миллиард теңге бөлінген Қунайдағы мектепті салуға 2021 жылы «Гренада» ЖШС-мен келісімшарт жасалған. Өткен жылы ғимараттың спортзалының шатыры құлап, жоба қайта қаралды. Спортзалды қайта қалпына келтіру үшін мердігер ретінде «КазЭлитСтрой 2050» ЖШС компаниясы таңдалды, - деп хабарлады басқармадан.
Ал Береке шағын ауданындағы мектеп бойынша бұрынғы мердігермен келісімшарт бұзылған.
- Құрылысты аяқтау үшін тиісті мемлекеттік конкурс өткізіліп, «СМТ и Компания» ЖШС таңдалды. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары қайта жанданды, - деп жауап берді редакция сауалхатына Құрылыс басқармасынан.
Нысандардың белгіленген уақытта аяқталмауына жобалық құжаттаманы бекіту мен сараптамадан өткізуге кететін уақыт, сот процестері және жұмысшы тапшылығы себеп болған.
Сонымен қатар өңірде «Жайлы мектеп» ұлттық бағдарламасы бойынша 4500 орынға арналған алты мектеп салынуда. Қазіргі уақытта бес мектептегі жөндеу жұмыстары аяқталып, төрт мектеп білім беру ұйымдарына өткізілді.
- Қалада барлығы 16869 оқушы бар. Олардың 5 268-і мемлекеттік тілде білім алады. Қолданыстағы 20 мектептің төртеуі қазақ тілінде оқытса, сегізі аралас мектеп, - деді қалалық білім бөлімінің басшысы Темірхан Жайлыбаев.
Кейбір мектептерде бала саны тым көп. Мысалы, Рудныйдағы Ахмет Байтұрсынов атындағы меткеп 780 балаға арналып салынса да, қазір білім ордасында 1300 оқушы оқып жатыр. Осындай жайлы мектептердің салынуы, білім алуға жайлы жағдай жасап, орын жетіспеушілігі мәселесін шешер еді.
Рудныйдағы 900 орындық жаңа мектептің құрылысы «Antarium Group» компаниясына жүктелген. Қазір құрылыс жұмыстарының 89 пайызы аяқталған. Инженерлік желілер тартылып, аумақты абаттандыру жалғасып жатыр. Мектепті 2025 жылдың желтоқсанында пайдалануға беру жоспарланған.
Нені өзгерту керек?
Сарапшылардың пікірінше, мұндай жобалардың созбалаңға салынуына қаржы емес, көбіне инженерлік инфрақұрылым мен қысқа мерзім себеп болады. Мәселенің шешімі – құрылыс саласындағы тәсілдерді жүйелі түрде қайта қарау.
- Кейде ғимарат дайын, бірақ су мен электр жүйелері әлі тартылмай жатады. Сол үшін инфрақұрылымды алдын ала жоспарлау қажет. Коммуникациялар нысан салынып біткен соң емес, құрылыс басталған сәтте дайын болуы тиіс немесе бұл міндетті жергілікті атқарушы органдар бас мердігерге тапсырып, тиісті қаржыландыруды қамтамасыз еткені жөн, - дейді Астана құрылысшылар одағының директоры Вячеслав Лазарев.
Оның айтуынша, жергілікті өндірушілерді қолдау маңызды, бірақ бұл сапа мен құрылыс қарқынына зиян тигізбеуі керек.
- Сонымен бірге мердігерлердің жауапкершілігін күшейту де өзекті мәселе. Мектеп құрылысына қатысатын компанияларға қойылатын талаптар өте жоғары. Сондықтан мұндай жобаларды көбіне тәжірибелі, ірі құрылыс компаниялары ғана орындай алады, - дейді сарапшы.
Оның айтуынша, ірі қалаларда жағдай біршама тәуірлеу, өйткені мұнда білікті және беделді құрылыс компаниялары жұмыс істейді.
- Ал өңірлерде ондай ірі компаниялардың бәрі бірдей қатыса бермейді. Себебі мұндай жобалар көп ресурс пен сапалы кадрларды талап етеді. Дегенмен бұл жергілікті компаниялар үшін тәжірибе жинауға, табыс табуға және ары қарай дамуға зор мүмкіндік, - дейді В.Лазарев.
Сарапшының пікірінше, жергілікті биліктің бақылауы мен қолдауына қарамастан, саладағы түйткілдердің түйіні тарқатылмай отыр.
- Жұмысшы жетіспеушілігі, жобалардың шикілігі, бюрократия мен сот даулары – мұның бәрі мектеп құрылысын тежейді. Бірақ бүгінгі басты мақсат – әр баланың сапалы жағдайда білім алуына мүмкіндік жасау, - деп өз сөзін түйіндеді ол.
Еске салсақ, осыған дейін Өскемендегі шағынаудан халқы мектеп салынуын сарыла күтіп жүргенін жазған болатынбыз.