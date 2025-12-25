Қостанай облысында аудан әкімі орынбасарының ісі бойынша тергеу жүріп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Сот Қостанай облысындағы шенеуніктің ісін тергеуге рұқсат берді. Ол - Қостанай облысы Қарасу ауданы әкімінің орынбасары. Облыстық прокуратура бұл ақпаратты растады.
Бұл туралы ақпарат әлеуметтік желілерде пайда болды. Қолда бар ақпаратқа сәйкес, сөз болып отырған шенеунік - Қарасу ауданы әкімінің орынбасары Бағдат Мұханов. Ол бұл қызметке 2025 жылдың наурыз айында тағайындалған. Алайда, оның аты-жөні қазіргі аудан шенеуніктерінің тізімінде жоқ.
- Қазіргі уақытта қылмыстық тергеу жалғасып жатыр. Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесі үшін басқа ақпарат жария етілмейді, - делінген мәлімдемеде.
Бұған дейін Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау департаментінің бұрынғы басшысы және қазіргі басшысының орынбасары облыста ұсталған болатын. Олар аймақтың медициналық сатып алу жүйесінен қаражат жымқыруға қатысты қылмыстық іске қатысы бар деп айыпталды.
Қостанай облысында 2 млрд теңгені жымқырған экс-басшы мен орынбасары ұсталды.