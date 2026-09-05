Қостанай облысындағы өрт толығымен сөндірілді
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Айта кетелік Қостанай қаласы Ш. Жәнібек көшесінде күнбағыс тұқымын сақтайтын қоймада өрт шыққан еді.
Алғашқы өрт сөндіру есептоптары келген кезде қойманың ашық жалынмен жанып жатқаны анықталды.
Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылды. Өрт сөндіру бөлімшелері жоғары өрт дәрежесі бойынша жұмыс жасауда. Оқиға орнына ҚТЖ өрт сөндіру поезды шыққан еді.
Айта кетелік Қостанайда қойма өртенгені туралы жазған едік.