00:50, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5
Қостанай облысының денсаулық сақтау саласынан қаржы жымқыру ісі бойынша тергеу мерзімі ұзартылды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Прокуратураның хабарлауынша, аталған іс бойынша тергеу жұмыстарының мерзімі ұзартылды, деп хабарлайды Kazinform.
- Қазіргі таңда қылмыстық істі тергеу жүріп жатыр, қажетті шаралары қолға алынды. ҚР ҚПК-нің 201 бабының талаптары мен тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпараттар жариялауға жатпайды, - деп нақтылады ведомство өкілдері.
Осыған дейін Қостанай облысында 2 млрд теңгені жымқырған экс-басшы мен орынбасары ұсталғаны туралы жаздық.