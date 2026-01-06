KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    00:50, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қостанай облысының денсаулық сақтау саласынан қаржы жымқыру ісі бойынша тергеу мерзімі ұзартылды

    ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM – Прокуратураның хабарлауынша, аталған іс бойынша тергеу жұмыстарының мерзімі ұзартылды, деп хабарлайды Kazinform.

    уголовное дело
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    - Қазіргі таңда қылмыстық істі тергеу жүріп жатыр, қажетті шаралары қолға алынды. ҚР ҚПК-нің 201 бабының талаптары мен тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпараттар жариялауға жатпайды, - деп нақтылады ведомство өкілдері.

    Осыған дейін Қостанай облысында 2 млрд теңгені жымқырған экс-басшы мен орынбасары ұсталғаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Қостанай облысы Қылмыспен күрес Денсаулық Қаржы жымқыру
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
