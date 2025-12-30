Қостанайда бір күнде бір айлық қар жауды
АСТАНА.KAZINFORM - Соңғы 24 сағатта Қостанайда бір айлық жауын-шашын мөлшері түсті, әлі де жауып жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Қалалық қызметтердің мәліметі бойынша, кеше түнде көшелерді тазартуға 116 арнайы техника жұмылдырылды. Күндіз 123 техника және 250 жол жұмысшысы тартылды. Тазарту жұмыстары бекітілген қысқы жолдарды күтіп ұстау хаттамасына сәйкес жүргізілуде.
Басымдық тазалауға негізгі жолдар, көлік қозғалысы көп негізгі көшелер, қоғамдық көлік бағыттары және ауруханаларға, мектептерге және басқа да әлеуметтік маңызы бар нысандарға баратын жолдар кіреді.
Содан кейін екінші және үшінші санаттағы көшелерде жұмыс жалғасады. Тазарту жұмыстарына қарды механикалық түрде тазалау, мұздан тазарту және қала көшелеріндегі қарды шығару кіреді.
Қала әкімшілігі тұрғындардан уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды, жол қозғалысы ережелерін сақтауды және мүмкіндігінше көліктерді апаттық көліктердің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін жерлерде тоқтатпауды сұрайды.
Бұған дейін жаңбыр Астана әуежайында рейстердің кешігуіне және тоқтатылуына себеп болған.