Қостанайда сабақ кезінде балағат сөз айтқан оқушының ата-анасына айыппұл салынды
АСТАНА. KAZINFORM — Қостанайда оқушының бұзақылығы үшін анасы жауапқа тартылды, деп хабарлайды облыстық соттың баспасөз қызметі.
Лисаков қалалық соты мектепте тәртіп бұзған кәмелетке толмаған баланың ісі бойынша оның анасына қатысты әкімшілік істі қарады. Іс ҚР ӘҚБтК-нің 435-бабы бойынша қаралған.
Сот материалдарына сәйкес, 2025 жылғы 10 желтоқсанда Лисаков қаласындағы мектептердің бірінде 2011 жылы туған оқушы сабақ кезінде балағат сөздер айтып, айналасындағыларға құрметсіздік танытқан. Осылайша қоғамдық тәртіп пен азаматтардың тыныштығы бұзылған. Баланың анасы ата-ана ретінде оның мұндай әрекет жасауына жол бергені үшін жауапқа тартылды.
Сот отырысында анасы өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкінетінін айтты. Оның сөзінше, баласымен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, ол мұғалімнен кешірім сұраған.
Заңға сәйкес, егер 14 пен 16 жас аралығындағы жасөспірім ұсақ бұзақылық жасаса, оның ата-анасы немесе заңды өкілдері әкімшілік жауапкершілікке тартылады.
Істі қарау нәтижесінде сот әйелді кінәлі деп танып, айыппұл салды. Айыппұл мөлшері азайтылып, 19 267 теңгені құрады. Қазіргі таңда сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ.
