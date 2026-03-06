Қостанайдағы мектептен туберкулез шықты деген хабарламадан кейін тергеу басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Мектеп қазірдің өзінде дезинфекцияланды, науқаспен байланыста болғандар тексерілді. Қазір санитариялық-эпидемиологиялық шаралар жалғасып жатыр.
Білім беру бөлімінің мәліметіне сәйкес, Меңдіқара ауданындағы Ғаббас Жұмабаев атындағы Боровск мектеп-гимназиясында азық-түлік жеткізушісімен еңбек қатынасы жоқ адамға мектеп асханасына кіруге рұқсат берген болуы мүмкін деген хабарламалардан кейін тергеу басталды.
— Мектепте мұндай адамның болуы шынымен анықталды, бірақ азық-түлік жеткізушісі кез келген бұзушылықты жоққа шығарады. Келісімнің шарттарын сақтамағаны үшін жеткізушіге шағым түсірілді, — делінген хабарламада.
Белгілі болғандай, қызметкер бірнеше жыл бұрын туберкулезден емделген және үнемі бақылауда болған. Қазіргі уақытта оның денсаулық жағдайы қосымша бағаланып жатыр.
Мектеп өз үй-жайларын дезинфекциялауды қоса алғанда, бірқатар алдын алу шарасын жүзеге асыруда. Сондай-ақ, санитариялық-эпидемиологиялық тексеру және зертханалық тексерулер жоспарланған.
Бұған дейін оқушылардың ата-аналарымен кездесу өтті. Білім беру бөлімінің, орталық аудандық аурухананың және аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау бөлімінің өкілдері қатысты. Ата-аналарға жағдай түсіндіріліп, олардың сұрақтарына жауап берілді.
Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет департаменті заңға сәйкес, нақты науқас туралы ақпарат, оның ішінде диагнозы мен ауру түрі жария етілмейтінін мәлімдеді.
— Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары оқиға тіркелген жерде эпидемиологиялық тергеуді жалғастырып жатыр. Байланыстағы адамдар анықталды, олардың медициналық тексерулері ұйымдастырылды. Ұлттық санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының қызметкерлері мектептің барлық аумағын дезинфекциялады, — деді аса қауіпті инфекциялар мен туберкулезді бақылау бөлімінің басшысы Әсел Баймұхаметова.
Болашақта міндетті санитариялық-профилактикалық ұсыныстар беріледі. Жағдайды санитариялық-эпидемиологиялық қызмет және медициналық ұйымдар бақылап отыр.
Осыған дейін Қазақстанда туберкулезден болатын өлім-жітім бес есе азайғанын жазғанбыз.