    15:28, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қостанайдағы мектептен туберкулез шықты деген хабарламадан кейін тергеу басталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мектеп қазірдің өзінде дезинфекцияланды, науқаспен байланыста болғандар тексерілді. Қазір санитариялық-эпидемиологиялық шаралар жалғасып жатыр.

    столовая школы
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Білім беру бөлімінің мәліметіне сәйкес, Меңдіқара ауданындағы Ғаббас Жұмабаев атындағы Боровск мектеп-гимназиясында азық-түлік жеткізушісімен еңбек қатынасы жоқ адамға мектеп асханасына кіруге рұқсат берген болуы мүмкін деген хабарламалардан кейін тергеу басталды. 

    — Мектепте мұндай адамның болуы шынымен анықталды, бірақ азық-түлік жеткізушісі кез келген бұзушылықты жоққа шығарады. Келісімнің шарттарын сақтамағаны үшін жеткізушіге шағым түсірілді, — делінген хабарламада.

    Белгілі болғандай, қызметкер бірнеше жыл бұрын туберкулезден емделген және үнемі бақылауда болған. Қазіргі уақытта оның денсаулық жағдайы қосымша бағаланып жатыр.

    Мектеп өз үй-жайларын дезинфекциялауды қоса алғанда, бірқатар алдын алу шарасын жүзеге асыруда. Сондай-ақ, санитариялық-эпидемиологиялық тексеру және зертханалық тексерулер жоспарланған.

    Бұған дейін оқушылардың ата-аналарымен кездесу өтті. Білім беру бөлімінің, орталық аудандық аурухананың және аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау бөлімінің өкілдері қатысты. Ата-аналарға жағдай түсіндіріліп, олардың сұрақтарына жауап берілді.

    Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет департаменті заңға сәйкес, нақты науқас туралы ақпарат, оның ішінде диагнозы мен ауру түрі жария етілмейтінін мәлімдеді.

    — Санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары оқиға тіркелген жерде эпидемиологиялық тергеуді жалғастырып жатыр. Байланыстағы адамдар анықталды, олардың медициналық тексерулері ұйымдастырылды. Ұлттық санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының қызметкерлері мектептің барлық аумағын дезинфекциялады, — деді аса қауіпті инфекциялар мен туберкулезді бақылау бөлімінің басшысы Әсел Баймұхаметова.

    Болашақта міндетті санитариялық-профилактикалық ұсыныстар беріледі. Жағдайды санитариялық-эпидемиологиялық қызмет және медициналық ұйымдар бақылап отыр.

    Осыған дейін Қазақстанда туберкулезден болатын өлім-жітім бес есе азайғанын жазғанбыз.

