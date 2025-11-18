KZ
    13:41, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Қостанайлық ерлі-зайыптылар ветеринариялық анықтамаларды қолдан жасап келген

    АСТАНА. KAZINFORM — Қостанай облысының прокурорлары жалған ветеринариялық анықтама бизнесін тоқтатты, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.

    ветеринар
    Фото: Нелли Нигматулина/ Kazinform

    Тергеу барысында Әулиекөл ауданының аумағында тұратын ерлі-зайыптылар 2024 жылғы желтоқсан мен 2025 жылғы тамыз аралығында  түрлі-түсті принтерді пайдалана отырып, ветеринариялық анықтамаларды қолдан жасағаны анықталды.

    — Қостанай облысының прокуратурасы ветеринариялық анықтамаларды қолдан жасау және оларды одан әрі өткізу фактісі бойынша қылмыстық іс бойынша айыптау актісін бекітті. Тергеу барысында Әулиекөл ауданының аумағында тұратын ерлі-зайыптылар 2024 жылғы желтоқсан мен 2025 жылғы тамыз аралығында өз үйлерінде түрлі-түсті принтерді пайдалана отырып, кейіннен ақшалай сыйақыға сатылатын 1-нысанды (мал мен ет өнімдерін тасымалдау құқығын білдіретін) ветеринариялық анықтамаларды қолдан жасағаны анықталды. Олардың әрекеттері ҚР Қылмыстық кодексінің 385-бабы 2-бөлігі бойынша, атап айтқанда, алдын ала сөз байласу бойынша топпен бірнеше рет жасалған ресми құжатты қолдан жасау және өткізу бойынша сараланған, — делінген Қостанай облысының прокуратурасы таратқан мәліметте.

    Айта кетейік, баптың санкциясы 4 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Қазір қылмыстық іс Әулиекөл аудандық сотына жолданды.

    Бұдан бұрын Жоғары аудиторлық палата жүргізген аудиттен кейін ветеринариялық, фитосанитариялық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты бірқатар лауазымды адам мен маман тәртіптік жауаптылыққа тартылды.

    Қостанай облысы Аймақ Ветеринария Прокуратура
    Айнұр Тумакбаева
