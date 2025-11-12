Ветеринария және азық-түлік қауіпсіздігі: 28 лауазымды тұлға жауапқа тартылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жоғары аудиторлық палата жүргізген аудиттен кейін ветеринариялық, фитосанитариялық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты бірқатар лауазымды адам мен маман тәртіптік жауаптылыққа тартылды.
Салаға биыл тамызда тексеріс жасалған. Нәтижесінде түрлі құқық бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталып отыр. Жоғары аудиторлық палата ҚР бюджет және өзге де заңнамасының сақталуын қамтамасыз етпеген жұмыскерлердің жауаптылығын қарауды тапсырды. 28 жауапты адам әртүрлі тәртіптік жауаптылыққа тартылды.
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі:
Стратегиялық жоспарлау және талдау департаментінің директоры, ғылыми қамтамасыз ету, ішкі сауда және микрокредиттеуді мониторингтеу басқармаларының басшылары;
Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті:
Комитет төрағасының орынбасары, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және биологиялық қауіпсіздік басқармаларының басшылары, «Республикалық ветеринариялық зертхана» ШЖҚ РМК бас директорының орынбасары;
Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті:
Комитет төрағасының орынбасары, Жамбыл облыстық аумақтық инспекциясының басшысы, Алматы қаласы бойынша аумақтық инспекцияның бухгалтерлік есеп бөлімінің басшысы;
«Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ:
Ауыл шаруашылығы өнімдерін есепке алу және сақтау департаментінің директоры, басқарушы директор – Басқарма мүшесі;
Қазақстан егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты:
Басқарма төрағасының ғылым жөніндегі орынбасары, бас экономист, бас бухгалтер, майлы дақылдар зертханасының меңгерушісі;
Қазақстан қайта өңдеу және тағам өнеркәсібі ғылыми-зерттеу институты:
бас ғылыми қызметкерлер, бас инженер, Семей филиалының бухгалтері; С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті: Ғылым және инновациялар департаменті директорының орынбасары;
«Павлодар» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы: Кредит беру және активтерді басқару департаментінің директоры;
«Тобыл» ӘКК: инвестициялық жобалар және индустриялық аймақты дамыту департаменті директорының м.а.;
«Солтүстік» ӘКК және «KOKSHE» ӘКК жауапты қызметкерлері.
Жүргізілген аудит қорытындылары бойынша берілген басқа да тапсырмалардың орындалуы бақылауда болады.
Айта кетейік, Солтүстік Қазақстанда ветеринариялық талаптарды бұзғандар жауапкершілікке тартылды.