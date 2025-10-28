Кот-д’Ивуарда өткен президенттік сайлауда Алассан Уаттара жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Кот-д’Ивуарда өткен президенттік сайлауда Алассан Уаттара алдын ала нәтижелер бойынша 89,77% дауыс жинап, жеңіске жетті, деп хабарлайды Синьхуа.
Дүйсенбі күні елдің сайлау комиссиясы жариялаған алдын ала қорытындысына сәйкес, «Демократия және бейбітшілік үшін гуфуеттердің митингі» партиясының кандидаты және Кот-д’Ивуардың қазіргі президенті Алассан Уаттара президент сайлауында 89,77 пайыз дауыс жинап, жеңіске жетті.
Конституциялық Кеңес сайлаудың түпкілікті нәтижелері бекітілгеннен кейін жақын арада ресми түрде жариялайды.
Кот-д’Ивуар заңы бойынша президент тікелей халықтың дауыс беруі арқылы 5 жылдық мерзімге сайланады.
83 жастағы А.Уаттара бұған дейін Батыс Африка мемлекеттерінің Орталық банкінің төрағасы және Халықаралық валюта қорының басқарушы директорының орынбасары қызметін атқарған.
Еске сала кетейік, жуырда Боливиядағы президент сайлауында Родриго Пас жеңіске жетті.
Ал Аргентина президенті Хавьер Майли аралық сайлауда айқын жеңіске жетіп, өзінің қатаң реформалық күн тәртібіне үлкен қолдау тапты.