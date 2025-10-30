KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:26, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Қожамжаровқа қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр – Бас прокуратура

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Бас прокурорының орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев экс-сенатор Қайрат Қожамжаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жайында пікір айтты.

    алаяқ
    Фото: ҚР Бас прокуратураның баспасөз қызметі

    - Қожамжаровқа қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Сондықтан осы жұмыстың нәтижесін күту керек. Жалпы, осы іске қатысты басқа деректерді жариялай алмаймын. Тергеу ақталғаннан кейін, барлық мағлұматты жариялаймыз, - деді Ғ. Қойгелдиев Сенаттың жалпы отырысынан кейін тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Сонымен қатар журналистер қазір Қ.Қожамжаровтың қайда жүргенін сұрады.

    - Оның бәрін тергеу барысында анықтаймыз, - деді Бас прокурордың орынбасары.

    Еске салсақ, биыл қыркүйек айының басында Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің бұрынғы төрағасы Қайрат Қожамжаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғаны жарияланды. 

    Ол лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланды және әртүрлі кезеңдерде қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастырды деген күдікке ілінді.

    Тегтер:
    ҚР Бас прокуратурасы Прокуратура Заң және құқық
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар