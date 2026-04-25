    22:04, 25 Сәуір 2026 | GMT +5

    ҚПЛ: «Ақтөбе» «Ертістің» осал тұсын тапты

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Премьер-лигасында жетінші турының алғашқы ойын күнін «Ақтөбе» - «Ертіс» (Павлодар) командалары түйіндеді.

    Фото: «Ақтөбе» футбол клубы

    Кездесу барысында ақтөбелік клуб алғашқы минуттан жылдам гол соғу мүмкіндігін іздеді. Соған қарамастан бірінші кезеңде олар дегеніне жете алған жоқ. 

    Екінші кезеңде 63-минутта ақтөбелік клубтан Дмитрий Топалов әріптесі Артур Шушеначевке әдемі пас шығарып берді. Оны Артур голға айналдырып, өз командасына жеңіс сыйлады. 

    Осылайша «Ақтөбе» қарсыласынан 1:0 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде 10 ұпаймен жетінші орынға көтерілді.

    Сондай-ақ бүгін шымкенттік «Ордабасы» сырт алаңда Петропавлдың «Қызылжарын» 2:1 есебімен жеңсе, «Оқжетпес» (Көкшетау) - «Қайсар» (Қызылорда) 1:1, «Алтай» (Өскемен) - «Жеңіс» (Астана) 0:0 есебіне қанағат білдірді.

    26 сәуірде 15:00-де «Жетісу» (Талдықорған) - «Ұлытау» (Жезқазған), 16:00-де «Тобыл» (Қостанай) - «Каспий» (Ақтау), 18:00-де «Қайрат» (Алматы) - «Елімай» (Семей),
    20:00-де «Астана» - «Атырау» ойнайды.

    Ақбота Тұрсынбек
