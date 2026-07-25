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    ҚПЛ: «Ақтөбе» турнир кестесінде үшінші орынға көтерілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан Қазақстан Премьер-лигасы ХІХ турында «Ақтөбе» өз алаңында «Оқжетпес» (Көкшетау) командасынан басым түсті.
    Қос команда турнир кестесінде қатарлас келеді. Сондықтан екі клуб үшін бүгін үш ұпай өте қажет еді.

    ҚПЛ: «Ақтөбе» турнир кестесінде үшінші орынға көтерілді
    Фото: «Ақтөбе» футбол клубы

    Кездесу барысында ақтөбелік клубтың белсенділігі байқалып тұрды. 
    Ойынның 5-минутында олардың қатарынан Яни Атанасов есеп ашса, 22-минутта Темірлан Ерланов басымдықты арттырды.

    Оған 45-минутта «Оқжетпес» сапынан Шахбоз Умаров бір голмен жауап қайырды.
    Осылайша «Ақтөбе» қарсыласынан 2:1 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде 31 ұпаймен үшінші орынға көтерілді.

    Бүгін жезқазғандық «Ұлытау» өз алаңывнда Павлодардың «Ертісіне», талдықорғандық «Жетісу» Петропавлдың -«Қызылжарына» 1:2 есебімен есе жіберді.

    Сондай-ақ аталған турда ертең, 26 шілдеде 18:00–де «Тобыл» (Қостанай) — «Атырау», 19:00–де «Астана» — «Алтай» (Өскемен), «Елімай» (Семей) — «Қайсар» (Қызылорда), «Қайрат» (Алматы) — «Ордабасы» (Шымкент) кездеседі.
    Бұл турды 20:00–де «Каспий» (Ақтау) — «Жеңіс» (Астана)
    кездесуі түйіндейді.

    Еске салсақ, бұдан бұрын Конференция лигасында «Тобыл» сырт алаңда «Паневежиспен» тең түсті.

    «Ақтөбе» ФК Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар