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    ҚПЛ: «Алтай» өз алаңында алғаш рет жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Премьер-лигасында ХVІ турында өскемендік «Алтай» өз алаңында «Тобыл» (Қостанай) командасын қабылдады.

    ҚПЛ: «Алтай» өз алаңында алғаш рет жеңіске жетті
    Фото: «Тобыл» футбол клубы

    ақботКездесу барысында командалар жылдам гол соғу мүмкіндігін іздеді. Дегенмен бірінші кезеңде есеп ашылған жоқ.

    Ойынның 49-минутында «Алтай» сапынан Элгуджа Лобжанидзе өз командасын алға шығарды. Одан кейін қостанайлық клуб таразы басын теңестіруге ұмтылды. Дегенмен діттеген мақсатына жете алған жоқ.

    Осылайша олар қарсыласынан 1:0 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде 13 ұпаймен он төртінші орынға көтерілді.

    Дәл қазір бұл турда «Қызылжар» (Петропавл) — «Елімай» (Семей) кездесуі өтіп жатыр. Әзірге есеп — 0:0.

    Ал кеше, 3 шілдеде елордалық «Астана» өз алаңында сол қаланың тағы бір өкілі «Жеңісті» 1:0 есебімен жеңді.

    Бұл — өскемендік команданың биылғы біріншіліктені екінші жеңісі. Олар бұдан бұрын сырт алаңда Петропавлдың «Қызылжарын» 2:1 есебімен қапы қалдырған еді.

    Алдағы ойындар кестесі

    5 шілде
    19:00. «Атырау» — «Каспий»
    19:00. «Ақтөбе» — «Жетісу»
    20:00. «Қайсар» — «Ертіс»
    20:00. «Ордабасы» — «Ұлытау».

    Бұл турдағы алдын-ала 27 маусымда өткізілген ойында көкшетаулық «Оқжетпес» өз алаңында «Қайратқа» 1:3 есебімен есе жіберді. 

    Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
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