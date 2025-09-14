ҚПЛ: «Астана» мен «Елімай» 3:3 есебімен тең ойнады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Премьер-лига командалары арасындағы ел біріншілігінің ХХІІІ-турының екінші ойын күніндегі тағы бір ойынның нәтижесі белгілі болды.
Бұл күні елордалық «Астана» мен «Елімай» (Семей) шеберлік байқасты.
Ойын барысында астаналық футболшылар жылдам гол соғуға тырысты. Нәтижесінде бірінші кезеңде олардың қатарынан Назми Грипши 14-минутта есеп ашса, одан кейін Алекс Аманович 27-минутта басымдықты арттырды.
Ал «Елімай» сапынан ролон Кевин 32, Ғалымжан Кенжебек 57-минутта қос гол соғып, таразы басын теңестірді.
Ойынның 61-минутта Назми Грипши тағы бір мәрте көзге түсіп, ел біріншілігінде 16 гол соғып үлгерді. Одан кейін «Елімай» сапынан Иван Свиридов 64-минутта қорытынды есепті белгіледі.
Командалар 3:3 есебіне қанағат білдіріп тарасты.
14 қыркүйекте алматылық «Қайрат» өз алаңында «Ақтөбені» 1:0 есебімен жеңді.
Айта кетсек, 13 қыркүйекте «Тұран» (Түркістан) мен «Ұлытау» (Жезқазған) 1:1 есебіне қанағат білдірсе, «Атырау» өз алаңында қостанайлық «Тобылды» 1:0, петропавлдық «Қызылжар» Көкшетаудың «Оқжетпесін» 3:1, шымкенттік «Ордабасы» астаналық «Жеңісті» 2:1 есебімен қапы қалдырды.
Енді аталған турда 16 қыркүйекте «Жетісу» (Талдықорған) мен «Қайсар» (Қызылорда) ойнайды.