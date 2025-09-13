ҚПЛ: «Атырау» биылғы біріншіліктегі үшінші жеңісіне жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Премьер-лига командалары арасындағы ел біріншілігінің ХХІІІ-турының алғашқы ойын күнінің нәтижесі белгілі болды.
Бұл күні қазақстандық жанкүйерлер «Атырау» мен «Тобыл» (Қостанай) кездесуіне ерекше қызығушылық білдірді. Атыраулық клуб биылғы біріншілікті сәтсіз өткізді. Қазірге дейін турнир кестесінде соңғы орынның бірін місе тұтты.
Ал «Тобылдың» жағдайы басқаша. Бас жүлдеге қол созуды қалайды. Қазір үздік үштікте келеді. «Астана» және «Қайрат» секілді қарсыластарымен чемпиондық атаққа қол созуға талас жүргізіп келеді.
Бүгінгі кездесу тағдырын «Атырау» сапынан 66-минутта Ян Труфанов соққан жалғыз гол шешті.
Осылайша қарсыласынан 1:0 есебімен басым түскен команда турнир кестесінде 15 ұпаймен түркістандық «Тұранмен» теңесті.
Сондай-ақ бүгін петропавлдық «Қызылжар» Көкшетаудың «Оқжетпесін» 3:1 есебімен жеңді.
Дәл қазір «Ордабасы» (Шымкент) мен «Жеңіс» (Астана), «Тұран» (Түркістан) мен «Ұлытау» (Жезқазған) ойнап жатыр.
Енді 14 қыркүйекте 17:00–де «Қайрат» (Алматы) пен «Ақтөбе», 19:00–де «Астана» мен «Елімай» (Семей) шеберлік айқасады.
Сондай-ақ 16 қыркүйекте 15:00–де «Жетісу» (Талдықорған) мен «Қайсар» (Қызылорда) ойнайды.