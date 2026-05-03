    ҚПЛ: «Каспий» біріншіліктегі алғашқы жеңісіне жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордалық «Астана» футболдан Қазақстан Премьер-лигасы VIІІ турында ақтаулық «Каспийге» есе жіберді.

    Фото: «Каспий» футбол клубы

    Биыл Премьер-лигаға қайта қосылған ақтаулық клуб қазірге дейін бірде-бір мәрте жеңіске жеткен жоқ еді. Есесіне команда құрамынан көптеген тәжіриелі футболшысы кетіп қалған астаналық команда жанкүйер көңілінен шыға алмай келеді.

    Кездесу барысында екі команда жеңіске ұмтылды. Ойынның 84-минутында «Астана» сапынан Иван Башич пенальтиден мүлт кетсе, 96-минутта олардың қатарынан Санжар Әнуаров өзінің қақпасына гол соғып алды. 

    Осылайша «Каспий» қарсыласынан 1:0 есебімен басым түсіп, біріншіліктегі алғашқы жеңісіне жетті. 

    Айта кетсек, бұдан бұрын бүгін астаналық «Жеңіс» Қостанайдың «Тобылын», «Атырау» Өскеменнің «Алтайын», жезқазғандық «Ұлытау» (Жезқазған) Семейдің «Елімайын» 1:0 есебімен жеңді.

    Дәл қазір бірінші кезеңнен кейін Шымкенттің «Ордабасы» клубы «Ақтөбеден» 1:0 есебімен басым түсіп жатыр.

    Айта кетсек, 2 мамырда өткен ойындарда өз алаңында Павлодардың «Ертісі» алматылық «Қайратқа», петропавлдық «Қызылжар» Көкшетаудың «Оқжетпесіне» 0:1 есебімен жеңілсе, «Қайсар» (Қызылорда) — «Жетісу» (Талдықорған) 1:1 есебіне қанағат білдірді.

    Ақбота Тұрсынбек
