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    ҚПЛ: «Тобыл» «Ұлытаудың» осал тұсын тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Қазақстан Премьер-лигасы ХХV туры мәресіне жетті.

    ҚПЛ: «Тобыл» «Ұлытаудың» осал тұсын тапты
    Фото: Kffleague.kz

    Бұл турды «Тобыл» (Қостанай) — «Ұлытау» (Жезқазған) кездесуі түйіндеді.

    Турнир кестесінің орта тұсында келе жатқан командалар жағдайын жақсартуға тырысты. Қостанайлық клуб өткен турда Ақтаудың «Каспийінен» (0:1) жеңіліп қалғаннан кейін өз жанкүйерлерін қуантуға күш салды. 

    Кездесу барысында қостанайлық клуб сапынан Урош Милованович 16-минутта есеп ашса, оған жезқазғандық командадан Аслан Ахмедов 37-минутта бір голмен жауап қайырды. 
    Екінші кезеңде «Тобыл» сапынан Виталий Лисакович 60-минутта көзге түссе, 92-минутта Урош Милованович тағы бір мәрте мергендік танытты.

    Осылайша «Тобыл» қарсыласынан 3:1 есебімен басым түсіп, 31 ұпаймен жетінші орынға көтерілді.

    Ойындар нәтижесі

    Қазақстан Премьер-лигасы

    6 қыркүйек, 6-тур

    «Каспий» (Ақтау) — «Қайрат» (Алматы) 0:3

    25-тур, 6 қыркүйек

    «Оқжетпес» (Көкшетау) — «Ордабасы» (Шымкент) 2:1

    «Ақтөбе» — «Жеңіс» (Астана) 1:0

    «Жетісу» (Талдықорған) — «Ертіс» (Павлодар) 1:0
    «Қызылжар» (Петропавл) — «Атырау» 0:1

    6 қыркүйек

    «Алтай» (Өскемен) — «Қайсар» (Қызылорда) 2:0

    «Астана» — «Елімай» (Семей) 4:0

    «Тобыл» (Қостанай) — «Ұлытау» (Жезқазған) 3:1.

    Енді алдағы тур ойындары 12 және 13 қыркүйек күндері өткізіледі.

    Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар