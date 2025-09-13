ҚПЛ: «Тұран» мен «Ұлытау» тең ойнады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Премьер-лига командалары арасындағы ел біріншілігінің ХХІІІ-турының алғашқы ойын күні аяқталды.
Турнир кестесінде соңғы орында келе жатқан «Тұран» (Түркістан) мен «Ұлытау» (Жезқазған) кездесуі жанкүйерлер қызығушылығын туғызды. Турнир кестесінде соңғы орындарда келе жатқан екі команда жеңіске жетуге барынша күш салды. Нәтижесінде командалар 1:1 есебіне қанағат білдіріп тарасты.
Айта кетсек, 13 қыркүйекте «Атырау» өз алаңында қостанайлық «Тобылды» 1:0 есебімен жеңсе, петропавлдық «Қызылжар» Көкшетаудың «Оқжетпесін» 3:1, шымкенттік «Ордабасы» астаналық «Жеңісті» 2:1 есебімен қапы қалдырды.
Енді 14 қыркүйекте 17:00–де «Қайрат» (Алматы) пен «Ақтөбе», 19:00–де «Астана» мен «Елімай» (Семей) шеберлік айқасады.
Сондай-ақ 16 қыркүйекте 15:00–де «Жетісу» (Талдықорған) мен «Қайсар» (Қызылорда) ойнайды.