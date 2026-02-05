ҚР Сыртқы істер министрі АҚШ-тың маңызды минералдар жөніндегі министрлік конференциясына қатысты
АСТАНА.KAZINFORM - ҚР Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубионың шақыруымен Вашингтонда өткен маңызды минералдар бойынша бірінші министрлік конференциясына қатысты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Іс-шара АҚШ Мемлекеттік департаментінде өтті. Төрт пленарлық отырыс барысында АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс, Мемлекеттік хатшы Марко Рубио және 50-ден астам елден келген делегациялар маңызды минералды жеткізу тізбектерін нығайту және әртараптандыру үшін күш біріктірді.
Кездесу технологиялық инновациялар мен экономикалық даму үшін қажетті маңызды компоненттерді қамтамасыз етуде халықаралық ынтымақтастықты ынталандыруы тиіс.
Кездесу барысында Ермек Көшербаев қатысушыларды Қазақстанның маңызды минералдар секторындағы әлеуеті және елдің сенімді әрі тұрақты жаһандық жеткізу тізбектерін дамытуға практикалық үлес қосуға дайындығы туралы хабардар етті.
Ол Қазақстанның айтарлықтай минерал қоры, оларды өңдеу үшін дамыған өнеркәсіптік базасы, заманауи инфрақұрылымы, тұрақты саяси жүйесі және болжамды реттеуші ортасы бар екені айтылды.
Елдің АҚШ Геологиялық қызметі (USGS) тізімдеген 60 маңызды минералының 20-сын әлемдік экономиканың стратегиялық салаларында сұранысқа ие дайын өнім ретінде жеткізуге қабілетті екені атап өтілді.
ҚР Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, 2025 жылдың қарашасында Президенттің Вашингтонға сапарынан кейін қол қойылған Қазақстан мен АҚШ арасындағы маңызды минералдар бойынша ынтымақтастық туралы меморандумды іске асыруға ерекше назар аударылды. Орталық Азиядағы осындай алғашқы келісім саналатын бұл құжат Қазақстандағы өңдеу қуаттарын дамытуды, технологияларды трансфертті және қазақстандық өнімдердің АҚШ нарығына қолжетімділігін кеңейтуді көздейді.
Джей Ди Вэнс маңызды минералдардың халықаралық нарығының құлдырауына алаңдаушылық білдірді. Жеткізу тізбектері әлсіз болып қала береді, ал активтер мен шикізат бағалары кез келген елдің бақылауынан тыс күштерге байланысты үнемі төмендеп келеді. Трамп әкімшілігі маңызды минералдардың әлемдік нарығын бәсекеге қабілетті мемлекетке - белгіленген баға деңгейлерінің сыртқы кедергілерінен қорғалған маңызды ресурстар үшін артықшылықты сауда аймағына қайтарудың нақты тетігін ұсынды.
- Біз өндірістің әрбір кезеңінде маңызды минералдарға нақты нарықтық құнды көрсететін анықтамалық бағаларды белгілейміз,- деді Джей Ди Вэнс.
АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио бұл кездесудің көпжақты екенін, халықаралық шешімдерді қажет ететін халықаралық мәселені талқылау үшін пайдаланудан үміттенетінін айтты.
- Мұнда ешкімге маңызды минералдардың күн сайын қолданатын құрылғылар үшін маңызды екенін түсіндірудің қажеті жоқ. Олар біздің инфрақұрылымымызды, өнеркәсібімізді және ұлттық қорғанысымызды қуаттандырады - бұл туралы сирек айтылады, бірақ бұл мұның бәрінің маңызды бөлігі. Біздің мақсатымыз - әрбір елде, барлығына қолжетімді бағамен берік жаһандық нарықты, тұрақты жаһандық жеткізілімді құру. Бұл біздің әкімшілігіміз үшін басты басымдық, - деді Марко Рубио.
Мемлекеттік хатшы бұл тек америкалық бастама емес екенін мәлімдеді. Бұл ортақ көзқарасы бар елдердің халықаралық, жаһандық күш-жігері болуы керек. АҚШ маңызды минералдардың әртараптандырылған жеткізілімдерін және бүкіл әлем бойынша тұрақты жеткізу тізбегін көргісі келеді.
Бұған дейін Дональд Трамп сирек кездесетін жер минералдарының 12 миллиард долларлық стратегиялық қорын құру туралы шешім қабылдағаны хабарланған болатын.
Сондай-ақ Қазақстан сирек металл өндірісінің 4 бағытына басымдық беретінін хабарладық.