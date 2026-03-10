ҚР СІМ ескерту жасады: Таяу Шығысқа сапарлауға әлі де әрекеттеніп жатқан адамдар бар
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Қазақстан азаматтарына арналған тиісті нұсқаулықты жариялады.
Оның айтуынша, Таяу Шығыстағы әскери іс-қимылдардың жалғасуына, сондай-ақ көптеген елдің әуе кеңістігінің жабылуына байланысты Қазақстан Сыртқы істер министрлігі аталған өңірде белсенді әскери іс-қимылдар тоқтағанша бірқатар мемлекетке сапарлаудан бас тартуға шақырды.
— Бахрейн, Мысыр, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Қатар, Сауд Арабиясы, Кувейт, Ливан, Бірікке Араб Әмірліктері, Оман және Сирияға барудан бас тартуға шақырамыз. Осы өңірде жүрген Қазақстан азаматтарын жеке қауіпсіздік шараларын күшейтуге, қауіпті аудандарға бармауға, жергілікті билік органдарының нұсқауларын орындауға, зымыран құлауы қаупі болған жағдайда паналау орындарына баруға, сондай-ақ Қазақстанның шетелдегі мекемелерімен және туроператорлармен, әуе тасымалдаушылармен тұрақты байланыста болуына шақырамыз, — деді Ерлан Жетібаев министрліктегі баспасөз мәслихатында.
Оның сөзіне қарағанда, бұған дейінгі ескертулерге қарамастан, кейбір адамдар аталған өңірдегі елдерге сапарлауға әрекеттеніп жатыр.
— Жағдай толық тұрақтанғанға дейін мұндай сапарларды жоспарлаудан бас тарту керек, — деді ресми өкіл.
Бұдан бұрын хабарланғандай, алдағы күндері Таяу Шығыстан қанша адам елге жеткізілетіні мәлім болды.