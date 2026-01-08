ҚТЖ: астық тасымалы соңғы 10 жылдағы ең жоғары көрсеткішке жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ желісі бойынша астық тасымалдау көлемі 14,3 млн тоннадан асты, бұл 2024 жылдың ұқсас кезеңіндегі көрсеткіштен 31% артық. Бұл туралы «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметі мәлім етті.
Экспортқа 11 млн тонна астық жөнелтілді, бұл өткен жылғы көлемнен 33% көп. Мұндай көрсеткіштер соңғы 10 жылда алғаш рет тіркелді.
Ішкі тасымалдар 26% артып, 3,3 млн тоннадан асты. Тасымалдардың өсуі Орталық Азия елдері бағытында да байқалады — 30%, яғни 6,3 млн тоннаға дейін, оның ішінде:
Қырғызстанға — 2 есе;
Тәжікстанға — 12%, 1,4 миллион тоннаға дейін;
Өзбекстанға — 32%, 4,5 миллион тоннаға дейін.
Әзірбайжанға астық тасымалдау 3 есеге, Иранға тиеу — 69%, Ауғанстанға тиеу — 63% ұлғайды.
Балтық елдеріне тасымалдау көлемі 6 есеге өсіп, 800 мың тоннадан асты. Қаратеңіз бен балтық порттарына тасымалдау сәйкесінше 49% және 67% өсті.
2025 — 2026 маркетингтік жылы (2025 жылғы қыркүйектен желтоқсанға дейін) астық тасымалдау көлемі 6 млн тоннаға (+19%) жетті, оның ішінде экспорт 4,7 млн тоннаны (+18%) құрады.
ҚТЖ-ның мәліметінше, Орталық Азия елдеріне тасымалдау 27%, яғни 2,8 млн тоннаға дейін, Ауғанстанға — 71%, Балтық елдеріне — 2 есе, Қара теңіз порттарына — 47%, Балтық порттарына — 6 есе өскен. Өзбекстанға астық тасымалдау 41% артып, 2 млн тоннадан асқаны белгілі болды.
— 2025 жылғы желтоқсанда теміржол көлігімен астық тасымалдау көлемі 1,6 млн тоннаны құрады, бұл 2024 жылғы желтоқсандағы көрсеткіштен 14% жоғары және рекордтық айлық көрсеткіш болып табылады. Экспорт 16%, яғни 1,3 млн тоннаға дейін ұлғайды, ішкі тасымалдар 300 мың тоннадан асты, бұл өткен жылғы деңгейден 10% артық, — делінген хабарламада.
Қытай Халық Республикасы бағытында астық жүктерінің экспорты 30% немесе 1 млн тоннаға өсіп, 4,2 млн тоннадан асты. Бұл ретте шикізат астығын тасымалдау көлемі 0,8 млн тоннаны құрады, бұл қосылған құны неғұрлым жоғары жүктерді тасымалдауға қайта бағдарлануға байланысты.
Контейнерлерде құрама жем тасымалдаудың пайдасына құрылымдық ауысу байқалады: олардың көлемі 3,5 есеге — 0,7 млн тоннадан 3,1 млн тоннаға дейін ұлғайды.
Қабылданып жатқан шектеу шараларына қарамастан, түзету әрекеттері есебінен астықты тұрақты тасымалдау қамтамасыз етілді. Компания «ҚТЖ» ҰК» АҚ, бейінді министрліктер, жергілікті атқарушы органдар, ҰКП және жүк жөнелтушілердің жедел «Астық штабы» алаңында өзара іс-қимылы шеңберінде тасымалдарды қатаң бақылауды жүзеге асыруды жалғастыруда. Теміржол көлігінің инфрақұрылымы және жылжымалы құрамның болуы былтырғы егіннің астығын тиеп жөнелту үшін элеваторлар мен кірме жолдардың қажеттілігін толық көлемде қамтамасыз етеді.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан мен Өзбекстан астық логистикасын бірлесіп реттейтінін жаздық.