Куба әскері АҚШ тарапынан болуы мүмкін агрессияға дайындалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Куба билігі елдің қарулы күштері АҚШ тарапынан болуы мүмкін әскери агрессияға дайындалып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы меншікті тілшісі.
Бұл туралы Куба сыртқы істер министрінің орынбасары Карлос Фернандес де Коссио журналистерге берген сұхбатында айтты.
– Біздің қарулы күштер әрдайым дайын. Қазіргі күндері де ықтимал әскери агрессияға дайындық жүргізіп жатыр. Әлемдегі жағдайды ескерсек, қақтығыс болуы мүмкін екенін жоққа шығару аңғалдық болар еді, – деді ол NBC News телеарнасына берген түсініктемесінде.
Фернандес де Коссио Куба басшылығы мұндай жағдайдың болмағанын қалайтынын атап өтті.
– Біз мұның болмағанын шын жүректен қалаймыз. Оның не себепті болуы керек екенін түсінбейміз және оған ешқандай негіз көріп отырған жоқпыз, – деді ол.
Ол сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамптың «Кубаны басып алу бақыты бұйырды» деген сөзіне жауап берді.
– Біз олардың не айтып отырғанын түсінбей отырмыз. Бірақ бір нәрсені нақты айта аламын: Куба – тәуелсіз мемлекет және тәуелсіз мемлекет болып қалуға толық құқығы бар, – деді Куба СІМ өкілі.
Кубалық шенеунік екі ел арасындағы келіссөздерде билікті өзгерту мәселесі мүлде талқыланбағанын да айтты.
– Куба үкіметінің сипаты, оның құрылымы және мүшелері ешқандай келіссөздің тақырыбы бола алмайды. Ешбір тәуелсіз мемлекет мұндай мәселелер бойынша келіссөз жүргізбейді, – деді Карлос Фернандес де Коссио.
АҚШ пен Куба арасындағы шиеленіс АҚШ-тың Венесуэладағы әскери операциясынан кейін күшейе түсті. Оның нәтижесінде осы елдің президенті Николас Мадуро биліктен кеткен болатын. Ол Куба басшылығымен тығыз байланыста болған.
Бұған дейін Дональд Трамп Кубаны «кеш болмай тұрғанда» АҚШ-пен келісім жасауға шақырған.
23 наурыз күні Дональд Трамп Иранға қарсы соққыларды уақытша тоқтату туралы да мәлімдеді. Бұл шешім Вашингтон мен Тегеран арасындағы «нәтижелі келіссөздер» туралы хабарламалардан кейін қабылданған.