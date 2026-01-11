Трамп Кубаны «тым кеш болмай тұрып» АҚШ-пен келісімге келуге шақырды
АСТАНА.KAZINFORM - Кубаға Венесуэладан мұнай да, ақша да жіберілмейді. Сондықтан Гавана Вашингтонмен кеш болмай тұрып келісім жасасуы керек, деп мәлімдеді АҚШ президенті. Куба билігі бұған ашумен жауап берді, деп хабарлайды DW.
Куба «тым кеш болмай тұрып», Америка Құрама Штаттарымен «келісім жасауы» керек. АҚШ президенті Дональд Трамп жексенбі, 11 қаңтарда Truth Social әлеуметтік желісіндегі аккаунтында осындай мәлімдеме жасады.
Ол «жылдар бойы Куба Венесуэладан көп мөлшерде алған мұнаймен, ақшамен өмір сүріп келгенін», 1999 жылдан 2013 жылға дейін Оңтүстік Америка елінің президенті болған Уго Чавес пен 3 қаңтарда АҚШ арнайы күштері тұтқындаған Венесуэла көшбасшысы Николас Мадуроға айырбас ретінде «қауіпсіздік қызметтерін» көрсеткенін мәлімдеді.
Дегенмен Трамптың жазбасына сәйкес, енді жағдай өзгереді.
— Кубаға мұнай да, ақша да ағылмайды — нөл. Мен оларға (Куба билігіне — ред.) тым кеш болмай тұрып келісімге келуді қатаң ұсынамын (АҚШ-пен — ред.), - деп қорқытты Ақ үй басшысы.
Кубаның Трамптың мәлімдемесіне реакциясы
Куба билігі Дональд Трамптың мәлімдемелеріне наразылық білдірді.
— Куба ешбір елге көрсетілген қауіпсіздік қызметтері үшін ақшалай немесе материалдық өтемақы алмайды және ешқашан алған емес, - деп атап өтті Кубаның Cыртқы істер министрі Бруно Родригес сол cәтте, 11 қаңтарда өзінің X микроблогында.
— Америка Құрама Штаттарынан айырмашылығы, бізде жалдамалы әрекетпен, бопсалаумен немесе басқа мемлекеттерге әскери қысыммен айналысатын үкімет жоқ, - деп жалғасты жазба. — Басқа кез келген ел сияқты, Куба да отынды экспорттауға дайын және Америка Құрама Штаттарының араласуынсыз немесе біржақты мәжбүрлеу шараларынсыз коммерциялық қарым-қатынастарды дамыту құқығын жүзеге асыратын нарықтан отын импорттауға толық құқылы. Америка Құрама Штаттары тек Кубада және осы жарты шарда ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төндіретін қылмыстық және бақылаусыз гегемон сияқты әрекет етеді, - деді Кубаның Сыртқы істер министрі.
АҚШ-тың Венесуэладағы әскери операциясы
Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флоресті 3 қаңтарда «Абсолютті шешім» операциясы аясында АҚШ арнайы күштерінің «Дельта» тобы тұтқындады. Олар Венесуэладан алдымен Гуантанамо шығанағындағы АҚШ әскери-теңіз базасына, кейінірек Нью-Йоркке ауыстырылды. Биліктен қуылған билеушінің алғашқы сот отырысы 5 қаңтарда өтті.
АҚШ билігі Мадуроны ресми түрде «есірткі терроризмі», қару-жарақ сақтау және Венесуэланың дипломатиялық паспорттарын сату бойынша айыптады. Нақтырақ айтқанда, саясаткер бұрын АҚШ террористік ұйым деп таныған Cartel de los Soles қылмыстық тобын басқарды және әйелі, ұлы және серіктестерімен бірге кокаин өндіру мен тасымалдауға қатысы бар колумбиялық топтармен байланыс орнатты деп айыпталып отыр.
Мадуро бұл айыптауларды жоққа шығарып, оларды өз елінің мұнай қорларына қол жеткізу үшін жасалған жасырын әрекет деп атады.
- Венесуэланы енді көптеген жыл бойы кепілге алған қарақшылар мен бопсалаушылардан қорғау қажет емес. Венесуэланы енді Америка Құрама Штаттары қорғайды, оның қарулы күштері әлемдегі ең қуатты және біз оларды қорғаймыз! - деп жазды америкалық көшбасшы.
Естеріңізге сала кетейік, Венесуэланың Ішкі істер министрлігі АҚШ операциясынан кем дегенде 100 адамның қаза тапқанын хабарлады. Бұған дейін Куба Мадуроның 32 қорғаушысы қаза тапқанын еске алу үшін аза тұту күнін жариялаған болатын.
Венесуэлада Мадуроның күзетіне жауапты әскери қызметкер отставкаға кетті.