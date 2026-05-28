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    Куба ЕАЭО мемлекеттерімен серіктестікке мән беріп отыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Кубаның дамуы үшін Еуразиялық экономикалық одақ мүшелерінің ынтымақтастығы өзекті. Бұл жөнінде V Еуразия экономикалық форумында Куба Вице-президенті Сальвадор Вальдес Меса мәлімдеді.

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    Фото: Ақорда

    – Куба үшін Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен экономикалық және сауда қатынастар маңызды және аса қажет. Экономикалық даму жолында біз Еуразиялық экономикалық одақ тарапынан тарихи достық пен түсіністікке сүйенеміз, – деді Сальвадор Вальдес Меса.

    Айта кетейік, бұған дейін Ресей Президенті келесі жылы ЖИ бойынша жоғары деңгейдегі кездесу өткізуді ұсынғанын жазғанбыз.

    Астана Куба Еуразиялық экономикалық одақ Саясат
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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