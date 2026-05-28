Куба ЕАЭО мемлекеттерімен серіктестікке мән беріп отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Кубаның дамуы үшін Еуразиялық экономикалық одақ мүшелерінің ынтымақтастығы өзекті. Бұл жөнінде V Еуразия экономикалық форумында Куба Вице-президенті Сальвадор Вальдес Меса мәлімдеді.
– Куба үшін Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен экономикалық және сауда қатынастар маңызды және аса қажет. Экономикалық даму жолында біз Еуразиялық экономикалық одақ тарапынан тарихи достық пен түсіністікке сүйенеміз, – деді Сальвадор Вальдес Меса.
Айта кетейік, бұған дейін Ресей Президенті келесі жылы ЖИ бойынша жоғары деңгейдегі кездесу өткізуді ұсынғанын жазғанбыз.