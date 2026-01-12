Куба президенті қасық қаны қалғанша елін қорғауға дайын екенін айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Мигель Диас-Канель АҚШ-тың Кубаны сынға алуға құқығы жоқ екенін, өйткені «барлығын, соның ішінде адам өмірін де бизнеске айналдыратын» америкалық билік екенін атап өтті, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
Куба 66 жыл бойы АҚШ-тың орынсыз шабуылдарына душар болып отыр, және өз тәуелсіздігін «соңғы тамшы қаны қалғанша» қорғауға дайын. Куба президенті Мигель Диас-Канель бұл мәлімдемені АҚШ президенті Дональд Трамптың сөздеріне жауап ретінде жасады.
— Куба — еркін, тәуелсіз және егемен ел. Ешкім бізге не істеу керегін айтуға құқығы жоқ. Куба шабуыл жасамайды, АҚШ бізге 66 жыл бойы шабуыл жасап келеді. Куба қорқытып жатқан жоқ, ол өзін соңғы тамшы қанына дейін қорғауға дайындалып жатыр және дайын, — деп жазды Диас-Канель X әлеуметтік желісінде.
Куба көшбасшысының айтуынша, АҚШ-тың Кубаны айыптауға моральдық құқығы жоқ, себебі «барлығын, соның ішінде адам өмірін де бизнеске айналдырып отырған — Америка билігі».
— Бүгін елімізге қатыгездікпен шабуыл жасап жатқандар халқымыздың өз саяси моделі пайдасына жасаған ерікті таңдауына ашулы. Біз бастан кешіріп жатқан экономикалық қиындықтар үшін революцияны кінәлайтындар ұялуы керек, өйткені олар мұның АҚШ-тың бізге 60 жыл бойы көрсетіп келе жатқан және қазір күшейе түсу қаупі бар қатыгез қысымының салдары екенін біледі және мойындап отыр, — деп қосты президент.
Бұған дейін Трамп Кубаны «тым кеш болмай тұрып» АҚШ-пен келісімге келуге шақырғанын жазған едік.