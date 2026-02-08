Кубада 5,5 балдық жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Куба аралында магнитудасы 5,5 болатын жер сілкінісі болды. Әзірге зардап шеккендер мен қирандылар туралы ақпарат жарияланбады, деп хабарлайды euronews.com.
Агенттіктің хабарлауынша, жер сілкінісінің күші бастапқыда 5,9 балл деп есептелсе, кейін 5,5 баллға дейін төмендетілген. Еуропалық Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) мәліметінше, жер асты дүмпулері 15 шақырым тереңдікте болған.
Жер сілкінісі халықты алаңдатқанымен, билік цунами қаупі туралы ескерту бермей, жағдайды бақылауды жалғастырып жатқанын мәлімдеді. Төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға ресми арналар арқылы хабардар болуға кеңес берді.
Куба Кариб теңізі мен Солтүстік Американың тектоникалық плиталары арасындағы шекараны белгілейтін Ориенте жарылысының жақындығына байланысты сейсмикалық белсенділіктің жоғарылау аймағында, әсіресе оның шығыс аймағында орналасқан. Елдің «сейсмикалық астанасы» ретінде белгілі Сантьяго де Куба тарихта жер сілкінісінен ең көп зардап шеккен қала болды.
