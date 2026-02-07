Түркия халқы 2023 жылғы 6 ақпандағы жойқын жер сілкінісі құрбандарын еске алды
АСТАНА. KAZINFORM — Түркияда 2023 жылғы 6 ақпанда елдің оңтүстік-шығысында болған жойқын жер сілкіністері салдарынан қаза тапқан азаматтарды еске алу іс-шаралары өтті, деп хабарлайды Анадолу агенттігі.
Ел тұрғындары қасіретті зілзаладан көз жұмғандардың рухына дұға бағыштады. Еске алу рәсімдері Түркияның әртүрлі өңірлерінде ұйымдастырылды.
Жер сілкінісі құрбандарын еске алу мақсатында бірқатар түрік провинцияларында «Тыныштық шеруі» өтті. Таңғы 04:17-де 65 секундқа созылған үнсіздік жарияланды (бұл Кахраманмараш провинциясындағы алғашқы күшті жер сілкінісінің ұзақтығына сәйкес келеді).
2023 жылғы 6 ақпан, дүйсенбі күні Түркияның оңтүстік-шығысында магнитудасы жеті балдан асатын екі қуатты жер сілкінісі тіркелді: жергілікті уақыт бойынша 04:17-де — 7,7 балл, ал 13:24-те — 7,6 балл. Жер сілкіністерінің эпицентрі Кахраманмараш провинциясында орналасқан.
«Ғасыр апаты» деп аталған бұл зілзала 11 провинцияны қамтыды.
Жерасты дүмпулері көршілес елдерде де сезілді, оның ішінде Сирия, Ливан, Солтүстік Кипр Түрік Республикасы (СКТР), Грек Кипрі және Ирак бар.
Ауыр қираулар мен адам шығындары Кахраманмарашпен қатар Хатай, Османие, Адыяман, Диярбакыр, Шанлыурфа, Газиантеп, Килис, Адана, Малатья және Элязыг провинцияларында тіркелді.
Осы табиғи апат салдарынан 53 537 адам қаза тауып, тағы 107 213 адам жарақат алды.
Іздестіру-құтқару жұмыстарына көмектесу үшін Түркияға әлемнің 93 елінен құтқару бригадалары келді.
Ел бойынша 7 күндік ұлттық аза тұту жарияланды. Жер сілкінісінен зардап шеккен өңірлерде төтенше жағдай режимі енгізілді.
Табиғи апат салдарын жою жұмыстарына жалпы саны 650 мың адам жұмылдырылды. Олардың қатарында шетелден келген 11 488 маман, 35 250 іздестіру-құтқару қызметкері және 142 мыңға жуық қауіпсіздік күштерінің өкілдері бар.
350 шатырлы қалашықта 645 мың шатыр тігілді, ал 414 контейнерлі қалашықта 215 224 контейнер орнатылды.
Еске сала кетейік, жуырда Түркиядағы зілзаладан кейінгі қалпына келтіру жұмыстары әлі жалғасып жатқанын жаздық.
Ал БҰҰ Түркиядағы жер сілкінісі шығынын 100 млрд долларға бағалады.