«Құқықтық тәртіп»: Үш күнде іздеуде жүрген 12 адам ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM — Көліктегі Полиция департаментінде «Құқықтық тәртіп» іс-шарасы қорытындыланды, деп хабарлайды Polisia.kz.
Қоғамдық қауіпсіздікті нығайту және көлік инфрақұрылымы нысандарында құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында осы жылдың 11–13 желтоқсан аралығында көліктегі полиция департаменті республикалық «Құқықтық тәртіп» жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізді. Үш күнде 1200-ден астам құқық бұзушылық анықталды.
Іс-шара барысында көлік полицейлері 13 қылмыс пен қылмыстық теріс қылықты тіркеді. Олардың 12-сі «ізін суытпай» ашылды. Жедел-іздестіру шаралары аясында іздеуде жүрген 12 адам ұсталды.
— Іс-шара кезінде әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесуге ерекше назар аударылды. Нәтижесінде 1245 азамат жауапкершілікке тартылды. Ең көп тіркелген құқық бұзушылықтар қоғамдық орындарда тиісу — 108 факті, сондай-ақ алкогольдік ішімдіктерді ішу және қоғамдық орындарға мас күйінде келу — 96 факті. Сонымен қатар түнгі уақытта көлік нысандарында заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз 24 кәмелетке толмаған анықталды. Олардың 14-і кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды. Сондай-ақ көші-қон заңнамасын бұзу деректері де анықталып, 49 шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды, — делінген ақпаратта.
Қауіпсіздік шараларын күшейту мақсатында профилактикалық шараны өткізуге кинологиялық қызмет орталығының қызметкерлері тартылып, қызметтік-іздестіру иттерімен жедел қызмет көрсету аумақтарында патрульдеу жүргізді. Көліктегі полиция департаменті көлік нысандарында құқықтық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы жұмысты жалғастыра береді.
