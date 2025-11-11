Күн бетінде 2025 жылғы ең қуатты жарқыл болды
АСТАНА. KAZINFORM — Күн бетіндегі күшті жарқыл Жерге қарай плазма шығарындысымен қатар жүрді. Оның балы X5.1 шамасында болды, деп хабарлайды ТАСС.
— Күннен ғарышқа күн дискісінің орталығында орналасқан үш белсенді аймақтан магниттік-плазмалық құрылымдар лақтырылды: 4274, 4275 және 4277. Жарылыс 4274 аймағындағы (соңғы күндердегі барлық күшті жарқылдардың көзі) жарқылдан туындады, бұл көршілес белсенді орталықтарда қайталама процестерді бастады. Алдын ала шамаланып отырғандай, лақтырылған плазма бұлты Жерге қатысты солтүстік-батыс бағытта шамамен 20 градус бұрышпен алдын ала позициялық ығысуды көрсетеді, бұл соқтығысу фронтальды соққыға жақын болуы мүмкін екенін танытып отыр, бірақ негізгі соқтығысу кезіндегі ең тығыз зат массалары ғаламшарға жақын жерден өтуі мүмкін, — делінген Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономия зертханасының хабарламасында.
Күн жарқылдары рентген сәулеленуінің қарқындылығына байланысты бес класқа бөлінеді: A, B, C, M және X. Ең төменгі клас, A0.0, Жер орбитасындағы шаршы метрге 10 нановатт рентген сәулелену қарқындылығына сәйкес келеді.
Келесі әріпке өткен кезде қарқындылық он есе артады. Жарылыстар күн плазмасының шығарындыларымен қатар жүруі, олардың бұлттары Жерге жеткенде магниттік дауылдарды тудыруы мүмкін.
Еске сала кетсек, 4 қарашада Күн бетінде ең жоғары қарқындылық класы — X1.8 жарқыл тіркелді.