Күн бетінде ең жоғары қарқындылық класындағы жарқыл тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — 4 қарашада Күн бетінде ең жоғары қарқындылық класы — X1.8 жарқыл тіркелді, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
Тіркелген X1.8 класындағы күн жарқылы бес айға жуық уақыт ішінде осындай көлемдегі алғашқы оқиға болды — X1.9 класындағы жарқыл бұрын 2025 жылдың 19 маусымында тіркелген болатын.
Сонымен қатар, 5 қараша түнінде X және M класты екі күн жарқылы болған.
Олардың ұзақтығы сәйкесінше 33 және 73 минутты құрады.
Ресей Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы атап өткендей, Х жалқылы «күн дискісінің шетінен тыс, оңтүстік жарты шарда, төменгі жағында орналасқан әлі белгісіз үшінші белсенді аймақта» болды.
— Бұл жағдайда Күннің алыс жағындағы оқиға Жерге ешқандай әсер ете алмайды және оны азды-көпті тыныштықта байқауға болады, — деп түсіндірілді мәлімдемеде.
Күн жарқылдары рентген сәулеленуінің қарқындылығына байланысты бес класқа бөлінеді: A, B, C, M және X. Ең төменгі клас, A0.0, Жер орбитасындағы шаршы метрге 10 нановатт рентген сәулелену қарқындылығына сәйкес келеді.
Келесі әріпке өткен кезде қарқындылық он есе артады. Жарылыстар күн плазмасының шығарындыларымен қатар жүруі, олардың бұлттары Жерге жеткенде магниттік дауылдарды тудыруы мүмкін.
Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынған.
Бұған дейін Күн бетінде екі апталық үзілістен кейін күшті жарқылдар қайта пайда болғанын жазған едік.