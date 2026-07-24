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    Күн қайта ысиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Атлантикалық циклон Қазақстанның басым бөлігіне әсерін сақтайды. 

    Монумент-Бәйтерек
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Соның салдарынан жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал елдің шығысында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл және екпінді жел күтіледі. Тек батыс пен солтүстік-батыста жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.

    Сонымен қатар Иран аумағынан ыстық ауа массаларының келуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық қайта күшейеді.

    Күндіз ауа температурасы:

    батыста және солтүстік-батыста +38...+43°C;

    солтүстікте +30...+35°C;

    орталықта +28...+39°C;

    оңтүстікте +36...+41°C;

    оңтүстік-шығыста +29...+37°C;

    солтүстік-шығыс пен шығыста +23...+32°C болады деп күтіледі. 

    Айта кетелік бүгін елдің басым бөлігінде жауын жауады

    Аптап ыстық Қазгидромет Ауа райы Жауын-шашын
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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