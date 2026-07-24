Күн қайта ысиды
АСТАНА. KAZINFORM — Атлантикалық циклон Қазақстанның басым бөлігіне әсерін сақтайды.
Соның салдарынан жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал елдің шығысында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл және екпінді жел күтіледі. Тек батыс пен солтүстік-батыста жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.
Сонымен қатар Иран аумағынан ыстық ауа массаларының келуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде аптап ыстық қайта күшейеді.
Күндіз ауа температурасы:
батыста және солтүстік-батыста +38...+43°C;
солтүстікте +30...+35°C;
орталықта +28...+39°C;
оңтүстікте +36...+41°C;
оңтүстік-шығыста +29...+37°C;
солтүстік-шығыс пен шығыста +23...+32°C болады деп күтіледі.
Айта кетелік бүгін елдің басым бөлігінде жауын жауады.