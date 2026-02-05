KZ
    17:40, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Күн райына байланысты екі облыстағы жолдарда көлік қозғалысы шектеледі

    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 5 ақпан сағат 18:00-де күннің бұзылуына байланысты Ақтөбе мен қызылорда облыстарындағы республикалық автожолдарда барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» мекемесі.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Ақтөбе облысы:

    - «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1240 шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).

    Қызылорда облысы:

    - «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1806 шақырым аралығы (Ақтөбе облысы шекарасы – Қызылорда қаласы).

    Жолды 2026 жылғы 6 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    Осыған дейін Астанадан Щучинск қаласына дейін көлік қозғалысы шектелгені туралы жаздық.

     

