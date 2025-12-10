KZ
    23:28, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ертең бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада ауа райына байланысты бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.

    Күн райының қолайсыздығына байланысты ертең бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды
    Фото: freepik.com

    Әкімдіктің мәліметінше, ертең бірінші ауысымдағы бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды.

    – 2025 жылығ 11 желтоқсан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, – делінген  хабарламада.

    Бүгін де елордада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыды.

