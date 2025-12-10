23:28, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Ертең бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада ауа райына байланысты бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
Әкімдіктің мәліметінше, ертең бірінші ауысымдағы бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды.
– 2025 жылығ 11 желтоқсан күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0-4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, – делінген хабарламада.
Бүгін де елордада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыды.