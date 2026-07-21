Күнде қуатты жарқыл тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – 20 шілдеде Күнде қуаттылығы M2.5 санатына жататын жарқыл тіркелді. Ол 11 минутқа созылды және Жердің геомагниттік жағдайына әсер етуі мүмкін, деп хабарлайды ТАСС.
Қолданбалы геофизика институтының мәліметінше, M санатындағы жарқыл 20 шілде күні Мәскеу уақытымен сағат 17:36-да (Астана уақытымен 20:36) тіркелген.
– Рентген диапазонында 4489 (S04W22) күн дақтары тобында M2.5 санатындағы, ұзақтығы 11 минут болған жарқыл тіркелді, – делінген институт хабарламасында.
Мамандардың айтуынша, M санатындағы жарқылдар қуаты жағынан X санатынан кейінгі екінші орында және кей жағдайда Жердің магнит өрісіне әсер етуі мүмкін.
Айта кетейік, бұған дейін 22 шілдеде Жерде магниттік дауылдар болатыны хабарланған еді.