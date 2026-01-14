Kundelik төңірегіндегі дау: Алматы мектептері жаңа платформада жұмысын жалғастырып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Bilim Group компаниясы «Күнделік (Kundelik)» ЖШС берген өтінішті қанағаттандыру және қамтамасыз ету шараларын қолдану туралы сот шешіміне қатысты түсінік берді.
13 қаңтарда Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты қалалық білім басқармасына, сондай-ақ оған қарасты аудандық бөлімдерге, мектептер мен білім беру ұйымдарына BilimClass платформасына немесе «Күнделік» автоматтандырылған жүйесінің орнына өзге де ақпараттық жүйелерге көшуге, енгізуге, ауыстыруға, тестілеуге немесе пилоттық режимде пайдалануға бағытталған кез келген әрекеттерді жасауға тыйым салған еді.
Bilim Group мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыдағы 225 мектеп BilimClass платформасында штаттық режимде жұмысын жалғастырып келеді. Компания дерегінше, оқу үдерісі үздіксіз жүріп жатыр, ал деректердің сақталуы мен пайдаланушылардың ақпараттық қауіпсіздігі толық көлемде қамтамасыз етілген.
– Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес, компания өз заңды мүдделерін қорғау және түпкілікті сот актілеріне қол жеткізу мақсатында барлық сот сатысына жүгіну құқығын сақтайды. Интернетте таралып жатқан ақпарат шындыққа жанаспайды. Іс бойынша түпкілікті сот шешімі әлі қабылданған жоқ, - деп мәлімдеді компания өкілдері.
Айта кетейік, соттың бұл ұйғарымын 10 жұмыс күні ішінде Алматы сотында даулауға болады.
Жыл басынан бері қоғамда Алматыдағы жалпы білім беретін мектептердің Kundelik цифрлық білім беру платформасынан BilimClass жүйесіне көшуі қызу талқыланып жатыр. Kazinform агенттігі тілшісі осы мәселенің мән-жайын анықтауға тырысты.