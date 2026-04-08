12:10, 08 Сәуір 2026 | GMT +5
Құны 50,8 млн теңге 1183 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды
АСТАНА.KAZINFORM — Қостанай облысы прокуратурасы ұзақ уақыт бойы жерді мақсаты бойынша пайдаланбаған жер пайдаланушыларын анықтады.
Қостанай облысы Ұзынкөл ауданының прокуратурасы қадағалау жұмысы барысында Жер кодексінің талаптарын бұзып, ұзақ уақыт бойы жерді мақсаты бойынша пайдаланбаған жер пайдаланушыларын анықтады.
Қабылданған шаралармен кадастрлық құны 50,8 миллион теңге болатын 1183 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды.
Қайтарылған жер учаскелері ауданның арнайы жер қорына енгізіледі және жер заңнамасына сәйкес шаруа (фермер) шаруашылығын жүргізу үшін азаматтарға қайта бөлінеді.
Айта кетелік Алматыда құны 17 млрд теңге болатын жер телімі мемлекетке қайтарылған еді.