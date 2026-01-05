KZ
    21:21, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Күннің бұзылуына байланысты бірнеше бағыт бойынша қозғалысқа шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — 5 желтоқсан сағат 21:15–те ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» мекемесі.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балағазиев Ерназ / Kazinform

    Қостанай облысы: — «Қостанай — Әулиекөл — Сұрған» автожолының 8-232 шақырым аралығы (Тобыл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін);

    Ақмола облысы: — «Қостанай- Әуликөл- Сұрған» автожолының 232-260 шақырым аралығы (Қостанай облысының шекарасынан Сұрған елді мекеніне дейін);

    — «Жезқазған-Петропавл» 537-552 шақырым, Бұзылық а.- Сұрған қ.

    Осыған дейін Шығыс Қазақстандағы жолдардың бірінде көлік қозғалысы шектелгені туралы жаздық.

     

