Күннің қуатты жарқылынан кейін пайда болған үш плазма бұлты Жерге қарай жақындап келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Күн плазмасы шығарындысының бірінші фронты L1 Лагранж нүктесіндегі ғарыш аппараты арқылы өтіп, Жерге қарай жылжып келеді. Алдағы 24 тәулік ішінде тағы екі қуатты соққы күтіліп отыр, деп хабарлайды РҒА Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы.
Жерден 1,5 млн шақырым қашықтықта орналасқан L1 Лагранж нүктесінде (Жер мен Күннің гравитациялық әрекет ету күші тепе-теңдік орнайтын аймақ) орналасқан спутниктерден алынған деректерге сәйкес, ғарыш аппараты арқылы X1.7 класындағы жарқылдан кейін 9 қарашада Күн шығарған плазманың алғашқы фронты өтті.
Алдағы тәулік ішінде Жерге тағы екі плазма бұлты жақындайды, олардың әрқайсысы алдыңғысынан күштірек болады деп болжанып отыр. Соңғысы 10 қарашада тіркелген осы жылдың X5.15 ең қуатты жарқылымен байланысты.
Жерге әсер ету болжамы белгісіз болып қала береді және көптеген факторлар: ғаламшарға бағытталған бұрышы, заттың және магнит өрістерінің таралуы және жекелеген плазма бұлттарының біртұтас құрылымға бірігу мүмкіндігіне байланысты болып отыр.
— Қазіргі уақытта ең көп алаңдаушылық ағымдағы 25-ші күн циклінде ең жоғары өлшенген жылдамдыққа ие және Жердің магнитосферасына ерекше күшті соққы беру мүмкіндігі бар үшінші шығарындыға қатысты болып отыр, — делінген мәлімдемеде.
Есептеулер бойынша, алғашқы плазма бұлты Жерге Астана уақытымен таңғы сағат 4:00 шамасында жеткен. Күні бойы одан әрі соққылар күтіліп отыр, бірақ оның нақты уақыты мен ауқымы әзірге болжап болмайтын күйінде қалып отыр.
Бұған дейін Күн бетінде 2025 жылғы ең қуатты жарқыл болғанын жазған едік.