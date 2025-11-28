14:45, 28 Қараша 2025 | GMT +5
Құпия мәлімет: Ұлттық банктің жаңа ғимаратына жұмсалған шығын жарияланбайды
АСТАНА. KAZINFORM — Елордадағы Ұлттық банктің жаңа ғимаратының құрылысына жұмсалған қаражат сомасы жарияланбайды. Бұл туралы ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов мәлім етті.
- Ғимарат режимді нысан саналады, яғни ерекше қорғауда тұр. Сондықтан Бұған дейін бірнеше рет айтқанмын және тағы да қайталай аламын: бұл ақпаратты жария ете алмаймын, - деді Т.Сүлейменов елордада өткен баспасөз мәслихатында.
Оның айтуынша, қызметкерлер мен жабдықтарды жаңа ғимаратқа көшіру жұмыстар аяқталды.
- Көшіру жұмыстары біртіндеп жүзеге асырылды. Қазір толықтай осы нысанда орналасып болдық, - деді ҰБ басшысы.
Еске салсақ, биыл қазан айында Ұлттық банктің елордадағы жаңа ғимаратының құрылысы аяқталғанын жазған едік.