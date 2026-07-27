Күрес түрлері әлем чемпионаты қарсаңында жаңа даму кезеңіне өтті
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылдың бірінші жартыжылдығы отандық күрес үшін жарқын жеңістерге, тарихи нәтижелерге және ұлттық құраманың әлеуетін айқын көрсеткен маңызды кезеңге айналды. Грек-рим, еркін және әйелдер күресі бойынша қазақстандық балуандар халықаралық жарыстарда жоғары нәтиже көрсетіп, ел қоржынына алтын медальдар мен командалық жеңістер сыйлады.
Бұл жетістіктер жекелеген спортшылардың табысы ғана емес, Қазақстандағы күрес мектебінің жүйелі дамуын, жастар резервінің нығаюын және Астанада өтетін әлем чемпионатына дайындықтың жоғары деңгейде екенін дәлелдейді.
Қазақстан күрес федерациясының төрағасы Еркін Оқасовтың бастамасымен күрес түрлерін дамыту, өңірлердегі күрес мектептерін қолдау, жастар резервін күшейту және халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Әйелдер күресі: халықаралық деңгейдегі сенімді серпіліс
25 ақпан – 1 наурыз аралығында Албанияның Тирана қаласында өткен Мұхаммад Мало атындағы рейтингілік турнирде әйелдер күресінен Қазақстан құрамасы 3 алтын медаль жеңіп алды.
Турнирдің чемпиондары:
* Зейнеп Баянова (50 кг);
* Лаура Алмағамбетова (55 кг);
* Жәмилә Бақбергенова (72 кг).
Бір рейтингілік турнирде үш алтын медаль жеңіп алу елімізде әйелдер күресінің бірнеше салмақта бірдей бәсекеге қабілетті екенін көрсетті.
Бұл ұлттық құраманың бір ғана көшбасшыға тәуелді емес, халықаралық деңгейде тұрақты нәтиже көрсете алатын жаңа буыны қалыптасып келе жатқанын айғақтайды.
Азия чемпионы – Алматбек Аманбек
6-12 сәуір күндері Қырғызстанның Бішкек қаласында өткен Азия чемпионатында Алматбек Аманбек 72 келіге дейінгі салмақта алтын медаль жеңіп алып, құрлық чемпионы атанды.
Бұл жеңіс Қазақстанның грек-рим күресіндегі жетекші позициясын тағы бір мәрте дәлелдеді. Азия чемпионатындағы алтын медаль ұлттық құраманың әлем чемпионаты алдындағы маңызды көрсеткіштерінің бірі саналады.
Қазақстанның жас балуандары Азияда үздік атанды
3-6 шілде аралығында Таиландтың Паттайя қаласында өткен U20 Азия чемпионатында Қазақстанның еркін күрес құрамасы жалпыкомандалық есепте бірінші орынға ие болды.
Қазақстандық спортшылар:
* 2 алтын;
* 3 күміс;
* 2 қола медаль жеңіп алды.
Бұл нәтиже елімізде жас спортшыларды даярлау жүйесінің тиімділігін және алдағы Олимпиадалық циклге арналған мықты резерв қалыптасып жатқанын көрсетті.
Едіге Қасымбек – әлемдегі ең беделді салмақтардың бірінде жеңімпаз
15-19 шілде күндері Венгрияның Будапешт қаласында өткен халықаралық рейтингілік турнирде Едіге Қасымбек 125 келіге дейінгі салмақта алтыннан алқа тағынды. Финалда қазақстандық балуан Польша өкілі Камиль Томаш Косьчолекті жеңді.
125 келі – әлемдік еркін күрестегі ең беделді әрі ең жоғары бәсеке қалыптасқан салмақтардың бірі. Азия чемпионатындағы қола жүлдеден кейін рейтингілік турнирде алтын медаль жеңіп алуы Едіге Қасымбектің тұрақты спорттық формасын және әлем чемпионаты алдындағы жоғары дайындығын көрсетті.
Демеу Жадыраев маусымдағы ең резонанстық
жеңістердің біріне қол жеткізді
Будапешттегі рейтингілік турнирдің ең көп талқыланған белдесулерінің бірі қазақстандық балуан, 2024 жылғы Париж Олимпиадасының күміс жүлдегері Демеу Жадыраев пен Қырғызстанның атақты балуаны Ақжол Махмұдов арасында өтті.
Бұл белдесуде Демеу Жадыраев екі дүркін әлем чемпионы, Токио және Париж Олимпиадасының жүлдегері және Азияның төрт дүркін чемпионы Ақжол Махмұдовты таза жеңіспен (туше) ұтты. Екі спортшы халықаралық деңгейде төртінші рет кездесіп, олардың жеке кездесулеріндегі есеп Қазақстан балуанының пайдасына 2:1 болды.
Бұл жеңіс тек турнир нәтижесі ғана емес, халықаралық күрес қауымдастығы назар аударған маусымдағы ең маңызды спорттық оқиғалардың біріне айналды.
Әлем чемпионаты алдындағы сенімді қадам
2026 жылдың алғашқы алты айындағы нәтижелер Қазақстан құрамасының барлық бағыт бойынша жоғары деңгейде дамып келе жатқанын көрсетті.
Әйелдер құрамасының бірнеше салмақтағы тұрақты жеңістері, грек-рим күресіндегі Азия чемпионы, жастар құрамасының құрлықтағы жалпыкомандалық жеңісі, ауыр салмақтағы халықаралық алтын және әлемнің үздік балуандарын жеңген нәтижелер Қазақстан күресінің жаңа кезеңге өткенін айғақтайды.
Алдағы Астанада өтетін әлем чемпионаты қарсаңында бұл жетістіктер ұлттық құраманың жоғары әлеуетін және жанкүйерлер үмітінің толық негізді екенін дәлелдейді.