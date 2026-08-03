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    Күрес түрлерінен U20 әлем чемпионатына қатысатын балуандар нықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен күрес әлемі (UWW) күрес түрлерінен Словакияның Братислава қаласында өтетін U20 жас санатындағы әлем чемпионатына қатысушылардың тізімін жариялады.

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    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, әлем біріншілігінде сынға түсетін Қазақстан құрамасының тізімі келесідей:

    Еркін күрес

    57 келіге дейін: Нұрасыл Асамбек

    61 келіге дейін: Бекасыл Асамбек

    65 келіге дейін: Ералы Әскербек

    70 келіге дейін: Сұңқар Сейдахмет

    74 келіге дейін: Нұрдәулет Сейілбеков

    79 келіге дейін: Айбек Қалиахмет

    86 келіге дейін: Асхаб Хаджиев

    92 келіге дейін: Бейбарыс Ерғали

    97 келіге дейін: Самир Дурсунов

    125 келіге дейін: Риза Изахар

    Грек-рим күресі

    55 келіге дейін: Ерасыл Мұссан

    60 келіге дейін: Алпамыс Болатұлы

    63 келіге дейін: Диас Кертай

    67 келіге дейін: Қазыбек Қалмағамбетов

    72 келіге дейін: Марлан Бақаев

    77 келіге дейін: Еркебұлан Анапия

    82 келіге дейін: Нұрдәулет Рахман

    87 келіге дейін: Әлихан Тағаев

    97 келіге дейін: Максим Украинцев

    130 келіге дейін: Бақтияр Қазиев

    Әйелдер күресі

    50 келіге дейін: Медина Қуанышбек

    53 келіге дейін: Динара Дауылқызы

    55 келіге дейін: Шодиёна Дилмуратова

    57 келіге дейін: Анна Стратан

    59 келіге дейін: Айжан Мұратбай

    62 келіге дейін: Жайдар Мұқат

    65 келіге дейін: Жаңыл Бекен

    68 келіге дейін: Ұлдана Тілеухан

    72 келіге дейін: Мейрамгүл Мақсот

    76 келіге дейін: Зейнеп Еламас

    Айта кетейік, әлем чемпионаты 16-23 тамыз аралығында өтеді.

    Қазақстан құрамасы күрес түрлерінен U17 әлем чемпионатын сегіз медальмен аяқтағанын жазған едік.

    Словакия Күрес Әлем чемпионаты Спорт
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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