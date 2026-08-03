Күрес түрлерінен U20 әлем чемпионатына қатысатын балуандар нықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен күрес әлемі (UWW) күрес түрлерінен Словакияның Братислава қаласында өтетін U20 жас санатындағы әлем чемпионатына қатысушылардың тізімін жариялады.
ҚР ҰОК мәліметінше, әлем біріншілігінде сынға түсетін Қазақстан құрамасының тізімі келесідей:
Еркін күрес
57 келіге дейін: Нұрасыл Асамбек
61 келіге дейін: Бекасыл Асамбек
65 келіге дейін: Ералы Әскербек
70 келіге дейін: Сұңқар Сейдахмет
74 келіге дейін: Нұрдәулет Сейілбеков
79 келіге дейін: Айбек Қалиахмет
86 келіге дейін: Асхаб Хаджиев
92 келіге дейін: Бейбарыс Ерғали
97 келіге дейін: Самир Дурсунов
125 келіге дейін: Риза Изахар
Грек-рим күресі
55 келіге дейін: Ерасыл Мұссан
60 келіге дейін: Алпамыс Болатұлы
63 келіге дейін: Диас Кертай
67 келіге дейін: Қазыбек Қалмағамбетов
72 келіге дейін: Марлан Бақаев
77 келіге дейін: Еркебұлан Анапия
82 келіге дейін: Нұрдәулет Рахман
87 келіге дейін: Әлихан Тағаев
97 келіге дейін: Максим Украинцев
130 келіге дейін: Бақтияр Қазиев
Әйелдер күресі
50 келіге дейін: Медина Қуанышбек
53 келіге дейін: Динара Дауылқызы
55 келіге дейін: Шодиёна Дилмуратова
57 келіге дейін: Анна Стратан
59 келіге дейін: Айжан Мұратбай
62 келіге дейін: Жайдар Мұқат
65 келіге дейін: Жаңыл Бекен
68 келіге дейін: Ұлдана Тілеухан
72 келіге дейін: Мейрамгүл Мақсот
76 келіге дейін: Зейнеп Еламас
Айта кетейік, әлем чемпионаты 16-23 тамыз аралығында өтеді.
Қазақстан құрамасы күрес түрлерінен U17 әлем чемпионатын сегіз медальмен аяқтағанын жазған едік.