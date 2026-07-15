Күрестен U17 әлем чемпионатына қатысатын балуандардың тізімі жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы күрестен Әзербайжанның Баку қаласында өтетін U17 жас санатындағы әлем чемпионатына қатысатын балуандардың тізімін жариялады. Бұл туралы ҚР ҰОК хабарлады.
Еркін күрес: Арын Жанат (45 келіге дейін), Бақдәулет Ағабек (48 келіге дейін), Сабыржан Рахатов (51 келіге дейін), Темірлан Мұрат (55 келіге дейін), Мардан Орынбасар (60 келіге дейін), Замир Данияр (65 келіге дейін), Әділет Рысбай (71 келіге дейін), Әділбек Ерболатов (80 келіге дейін), Нұрислам Айтуған (92 келіге дейін) және Сағындық Темірғали (110 келіге дейін).
Грек-рим күресі: Нұрислам Пахитжан (45 келіге дейін), Әли Алмас (48 келіге дейін), Қуанышбек Жанажол (51 келіге дейін), Дияр Аманәлі (55 келіге дейін), Нұралы Асқар (60 келіге дейін), Мирас Махамбет (65 келіге дейін), Әлинұр Төлеуғали (71 келіге дейін), Әлихан Кушев (80 келіге дейін), Әли Бекенғазы (92 келіге дейін) және Арыстан Темірғали (110 келіге дейін).
Әйелдер күресі: Аяру Ілияс (40 келіге дейін), Данара Даирбекова (43 келіге дейін), Інжу Баққожа (46 келіге дейін), Аянат Мейінбай (49 келіге дейін), Арайлым Көпжасар (53 келіге дейін), Арина Қуанышова (57 келіге дейін), Аружан Бақытнұр (61 келіге дейін), Айша Әбдімәлік (65 келіге дейін), Хадиша Флюк (69 келіге дейін) және Бағжан Құрманбай (73 келіге дейін).
Айта кетейік, U17 жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты 27 шілде мен 2 тамыз аралығында Баку қаласында өтеді.
Қазір Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатқанын еске сала кетейік. Бүгін шаршы алаңға кімдер шығатыны белгілі болды.